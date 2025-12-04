Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 14:05

Стало известно, когда в России снимут ограничения с белорусских SIM-карт

Россия до конца года может снять ограничения для SIM-карт белорусских операторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России завершается процесс тестирования по снятию ограничений на работу белорусских SIM-карт, заявил первый заместитель министра связи Белоруссии Павел Ткач по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске. Ожидается, что процесс будет завершен до конца 2025 года, передает ТАСС.

Российская сторона подтвердила, что завершается процесс тестирования по снятию режима охлаждения с граждан Республики Беларусь, которые будут приезжать на территорию Российской Федерации, путем введения капчи. <...> Тестирование завершается, — сказал он.

Ткач добавил, что уже три из четырех крупнейших белорусских операторов уже прошли тестирование. Услугу планируется внедрить в ближайшее время.

Ранее стало известно, что введение в России процедуры «охлаждения» SIM-карт после роуминга может быть направлено на защиту от беспилотников. Такая мера уже действует для иностранных SIM-карт. Если систему расширят, то услуги мобильного интернета и СМС не будут работать в течение суток. Соответствующая мера вводится для владельцев SIM-карт, которые вернулись из международного роуминга, а также для тех, чья карта не была активна более 72 часов.

