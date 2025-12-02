Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В предновогодней суете так важно найти рецепты, которые не отнимут много времени, но при этом станут настоящим украшением стола. Рулет из лаваша «Шпроты в халате» — именно такая находка. Это холодная закуска, в которой удачно сочетаются насыщенный вкус копченых шпрот, нежность плавленого сыра, свежесть огурца и пикантная сладость ялтинского лука. Свернутый в аккуратный рулет и нарезанный на красивые кружочки, он выглядит очень празднично и аппетитно. Его можно приготовить заранее, что особенно ценно в дни, когда каждая минута на счету. Эта закуска неизменно пользуется успехом, потому что объединяет любимые проверенные вкусы в удобном и эффектном формате.

Вам понадобится: большой тонкий лаваш, банка шпрот в масле, 2 плавленых сырка (или 200 г плавленого сыра), свежий огурец, 3 отварных яйца, небольшая головка ялтинского (или любого сладкого) лука, зелень укропа. Яйца и огурец натрите на крупной терке. Лук нарежьте очень мелкими кубиками. Плавленый сыр разомните вилкой. Смешайте сыр, яйца, огурец, лук и мелко рубленный укроп до однородной массы. Лаваш разложите на пищевой пленке. Равномерно распределите сырно-яичную начинку по всей поверхности лаваша, отступая от одного края 2-3 см. Сверху разложите шпроты (целиком или половинками) в один слой. Аккуратно, но плотно сверните рулет, начиная с того края, где начинка доходит до самого конца. Заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Перед подачей достаньте, снимите пленку и нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Украсьте веточками зелени. Приятного аппетита и счастливого Нового года!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

