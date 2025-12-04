Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 13:50

На Западе поразились дерзости ЕК в отношении российских активов

FT: дерзкий шаг ЕК по активам России показывает нежелание ЕС помогать Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дерзкое предложение Европейской комиссии по изъятию российских активов на деле свидетельствует о снижении готовности ЕС финансировать Украину, сообщает The Financial Times. Как пишет издание, в евроструктурах подобный шаг расценивают как признак того, что странам-участницам все сложнее выделять средства из собственных бюджетов.

По данным источников газеты, Еврокомиссия предложила механизм, позволяющий обойти возможное вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Этот подход игнорирует традиционный принцип единогласного согласия по внешнеполитическим вопросам, действующий с момента подписания Римского договора.

Если вы спросите меня, въезжаем ли мы прямиком в стену, то ответ — да, — сказал один из высокопоставленных европейских чиновников.

Должностные лица ЕС и дипломаты отмечают, что подобная дерзость вызвана затруднениями в поиске альтернативных источников финансирования для Киева. В Брюсселе признают, что найти приемлемое для всех решение становится чрезвычайно сложной задачей.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что экспроприация замороженных российских активов может обернуться катастрофой для Европы. Министр отметил, что Брюссель поддерживает планы Еврокомиссии финансировать Киев в 2026–2027 годах, но предложение использовать для этого доходы от активов РФ является худшим из возможных.

