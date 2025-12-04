Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 14:08

Технолог оценил вероятность смерти троих москвичей после травли тараканов

Эксперт Меньшиков: отравление троих москвичей химикатами может привести к смерти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Отравление средством от тараканов может повлечь за собой летальный исход, заявил NEWS.ru технолог службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков, комментируя сообщения о госпитализации трех жителей Москвы после обработки квартиры от насекомых. Он предположил, что пострадавшие вошли в помещение, когда химические вещества еще не успели полностью испариться.

Конечно, при отравлении средством от тараканов возможен летальный исход. Есть люди в возрасте, астматики, аллергики, и химия может по-разному повлиять на организм человека. Поэтому важно ознакомиться с инструкцией к химсредствам, которые предназначены для дезинфекции влажным способом, где вещество распыляется именно по поверхностям — плинтусам, зонам повышенной влажности, местам общего пользования, зонам хранения мусора, местам вентиляции, дверным коробкам, порогам и оконным рамам, — пояснил Меньшиков.

По мнению Меньшикова, когда пострадавшие москвичи зашли в помещение, они не должны были получить опасную концентрацию яда в воздухе. Дезинфектор отметил, что если были проведены анализы и взяты пробы и отравление действительно произошло из-за химических веществ, то, вероятно, при обработке помещения не были соблюдены инструкции и рекомендации.

Я нередко видел и консультировал ситуации, когда проводились обработки от тараканов либо постельных клопов, и бабушки оставались в помещении. Есть возможный способ: это проведение обработки только, если на бабушке был надет противогаз, чтобы она не получила концентрацию химии. Если люди отравились, значит, они попали в это помещение, когда еще химия не выпарилась, — заключил Меньшиков.

Ранее сообщалось, что количество лиц, пострадавших в результате химического отравления в жилом доме в Москве, возросло до трех человек. Первым почувствовал себя плохо жилец одной квартиры — его госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время признаки отравления проявились еще у двух соседей.

отравления
тараканы
Москва
насекомые
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники экс-жены Ефремова Качалиной скрывают место ее похорон
«Чувствуешь себя уверенно»: актер Ткаченко рассказал о своем «талисмане»
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар
В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА
Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов
«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID
Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса
В администрации Путина назвали будущего «гиганта» мировой экономики
Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ
Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину
«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России
Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС
Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Взрывы над Орлом, удар по детям, 7 обстрелов МЧС: ВСУ атакуют РФ 4 декабря
Решетников оценил темпы инфляции в России
Маск назвал Великобританию полицейским государством
Раскрыто имя куратора стройки скандальных приграничных укреплений в Курске
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.