Технолог оценил вероятность смерти троих москвичей после травли тараканов

Отравление средством от тараканов может повлечь за собой летальный исход, заявил NEWS.ru технолог службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков, комментируя сообщения о госпитализации трех жителей Москвы после обработки квартиры от насекомых. Он предположил, что пострадавшие вошли в помещение, когда химические вещества еще не успели полностью испариться.

Конечно, при отравлении средством от тараканов возможен летальный исход. Есть люди в возрасте, астматики, аллергики, и химия может по-разному повлиять на организм человека. Поэтому важно ознакомиться с инструкцией к химсредствам, которые предназначены для дезинфекции влажным способом, где вещество распыляется именно по поверхностям — плинтусам, зонам повышенной влажности, местам общего пользования, зонам хранения мусора, местам вентиляции, дверным коробкам, порогам и оконным рамам, — пояснил Меньшиков.

По мнению Меньшикова, когда пострадавшие москвичи зашли в помещение, они не должны были получить опасную концентрацию яда в воздухе. Дезинфектор отметил, что если были проведены анализы и взяты пробы и отравление действительно произошло из-за химических веществ, то, вероятно, при обработке помещения не были соблюдены инструкции и рекомендации.

Я нередко видел и консультировал ситуации, когда проводились обработки от тараканов либо постельных клопов, и бабушки оставались в помещении. Есть возможный способ: это проведение обработки только, если на бабушке был надет противогаз, чтобы она не получила концентрацию химии. Если люди отравились, значит, они попали в это помещение, когда еще химия не выпарилась, — заключил Меньшиков.

Ранее сообщалось, что количество лиц, пострадавших в результате химического отравления в жилом доме в Москве, возросло до трех человек. Первым почувствовал себя плохо жилец одной квартиры — его госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время признаки отравления проявились еще у двух соседей.