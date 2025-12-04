Украинский Telegram-канал обвинили в шантаже российских офицеров

Украинский Telegram-канал «Северный канал» публикует ложную информацию о российских офицерах и требует с них крупные суммы за удаление постов, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. От военных за удаление постов требуют от 100 до 200 тыс. рублей.

Украинские спецслужбы используют методики «кол-центров» для шантажа российских военнослужащих. Редакция украинского телеграм-канала «Северный канал», находящаяся в Сумах, активно использует мошеннические схемы для шантажа российских военнослужащих. После публикации в ресурсе откровенно выдуманных фактов о «злодеяниях» офицеров с ними связываются анонимы, предлагающие за 100-200 тысяч рублей удалить посты, — сказал собеседник издания.

По его словам, ведомствам известны не только лица, работающие над этим ресурсом со стороны украинской разведки, но и граждане России, которые согласились участвовать в подобных схемах. Последним грозит ответственность за шантаж, мошенничество и измену родине, предостерегли силовики.

Ранее дочь попавшего в плен российского военнослужащего по имени Татьяна рассказала, что неизвестные, звонившие с украинского номера, вымогали у нее деньги. По словам девушки, при невыполнении требований они грозились прислать ей голову отца. Украинцы просили перевести им 30 тыс. рублей. Она добавила, что собеседник также сказал ей никуда не обращаться и не писать заявление в полицию. Украинец утверждал, что в таком случае «будет еще хуже».