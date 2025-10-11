«Пришлем вам голову»: дочь бойца СВО рассказала, как ей угрожали украинцы Украинцы вымогали деньги у дочери бойца СВО и угрожали прислать ей голову отца

Дочь попавшего в плен российского военнослужащего по имени Татьяна рассказала, что неизвестные, звонившие с украинского номера, вымогали у нее деньги. По словам девушки, которые приводит ТАСС, при невыполнении требований они грозились «прислать ей голову» отца. Украинцы просили перевести им 30 тыс. рублей.

Мужчина с акцентом сказал: «У вас есть несколько минут, чтобы вы отправили деньги в долларах». Я ответила, что в долларах не понимаю. Он говорит: «Это 30 тыс. в рублях. Вы нам перешлете, и мы его посадим в вертолет и отправим в Россию. Если не вышлете [деньги], мы пришлем вам голову», — вспомнила Татьяна.

Она добавила, что собеседник также сказал ей никуда не обращаться и не писать заявление в полицию. Украинец утверждал, что в таком случае «будет еще хуже».

Ранее жительница города Шебекино Белгородской области публично обратилась к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с призывом провести расследование в отношении украинских спецслужб. По словам женщины, сотрудники СБУ хотели ее завербовать, пытая ее 63-летнего отца Андрея Лаптева.