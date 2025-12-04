Адвокат объяснил, могут ли уволить за неприличное поведение на корпоративе

Сотрудника не имеют право увольнять за неприличное поведение на корпоративе, в том числе шумные танцы, неудачные шутки и мелкие конфликты, заявил RT юрист и правозащитник Михаил Салкин. При этом исключением являются мероприятия, проводимые в рабочее время.

Если работник был на корпоративе в рабочее время и на территории работодателя оказался в состоянии опьянения, грубо нарушил требования охраны труда или, будучи педагогом, совершил аморальный поступок, это уже может быть квалифицировано как одно из оснований для увольнения, — предупредил Салкин.

Он добавил, что в подобных случаях человек действительно может остаться без работы. Но для этого работодателю потребуется полностью соблюсти дисциплинарную процедуру, в частности предоставить надлежащие доказательства.

Ранее юрист Вячеслав Печников заявил, что публикация фото сотрудника с корпоратива без его согласия может стать поводом для претензии. Он отметил, что снимок — это персональные данные человека.