02 декабря 2025 в 10:40

Юрист объяснил, можно ли публиковать фото сотрудников с корпоратива

Юрист Печников: не стоит публиковать фото сотрудников с корпоратива без согласия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Публикация фото сотрудника с корпоратива без его согласия может стать поводом для претензии, рассказал РИАМО президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского английского клуба юрист Вячеслав Печников. Он отметил, что снимок — это персональные данные человека.

Один неудачный кадр с дракой или странным конкурсом за пару часов улетает в паблики и Telegram-каналы и способен перечеркнуть годы работы над брендом работодателя, — подчеркнул Печников.

По словам юриста, работодателю стоит заранее взять у сотрудников отдельные согласия на съемку и размещение таких материалов. По его словам, у работников официально должна быть возможность отказаться от фото.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что сотрудников могут обязать присутствовать на корпоративе в рабочее время в случае отказа от выполнения своих обязанностей в период мероприятия. Однако, по его словам, участие остается индивидуальным выбором каждого работника.

