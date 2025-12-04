Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:08

Американист назвал важную деталь переговорного процесса по Украине

Американист Дубравский: большая часть переговоров по Украине ведется не публично

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большая часть мирных переговоров по украинскому конфликту проходит в закрытом режиме, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его мнению, такие вопросы нуждаются в более глубоком анализе с участием дипломатов на второстепенных уровнях.

Мы сейчас видим, что процесс переговоров уже запущен и идет достаточно быстро. Он может замедляться, многим казалось в сентябре после Анкориджа, что импульс затух. Нет, он не затух, просто большая часть работы ведется не публично. Такие переговоры и такие крупные драматичные конфликты всегда требуют, как во время Карибского кризиса, чтобы подключались акторы вторичной дипломатии, как со стороны США — это [Стив] Уиткофф (спецпосланник президента США. — NEWS.ru) и [Джаред] Кушнер (предприниматель и зять главы Белого дома Дональда Трампа. — NEWS.ru), так и со стороны России — Кирилл Дмитриев (спецпредставитель президента РФ. — NEWS.ru), — высказался Дубравский.

Он подчеркнул, что в ближайшее время не избежать потока новостей о мирном процессе, где возможны изменения в составе делегаций, отмена или перенос встреч. По его мнению, переговоры и телефонные контакты между странами все равно будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер проведут закрытую встречу с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым 4 декабря в Майами. Детали и содержание предстоящих переговоров пока не разглашаются.

