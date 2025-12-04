Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:17

Захарова пообещала ответ на санкции со стороны Фарерских островов

Захарова: Фарерам дадут ответ в случае принятия мер против российских рыбаков

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Введение ограничительных мер Фарерскими островами (автономная территория Дании) в отношении российских рыбаков вынудит Москву рассмотреть ряд адекватных контрмер, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Москва до сих пор сознательно воздерживалась от принятия контрмер, исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства.

Новые недружественные действия автономии ставят под вопрос приверженность фарерской стороны соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства, потому что они подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества и вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер, — сказала Захарова.

Ранее Москва уже официально предупредила Фарерские острова о негативных последствиях в случае введения ограничений для российских рыбаков. Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что парламент архипелага сохранит действующее сотрудничество в сфере добычи рыбы.

До этого Шестаков сообщил, что Россия готова ограничить доступ в свои воды для норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не отменит запрет на промысел для двух российских компаний. По его словам, Осло нарушает соглашения о совместном управлении водными биоресурсами.

Россия
Мария Захарова
Дания
санкции
