Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для своих рыбаков Росрыболовство: введение ограничений для российских рыбаков ударит и по Фарерам

Россия официально предупредила Фарерские острова (автономная территория Дании) о негативных последствиях в случае введения ограничений для российских рыбаков, сообщил в беседе с РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. В Москве выразили надежду, что парламент архипелага сохранит действующее сотрудничество в сфере рыболовства.

Мы предупредили Фареры официально, к чему может привести введение ограничений, направили письмо. Надеемся, что фарерский парламент примет правильное решение и не будет нарушать то сотрудничество, которое есть между нашими странами в области рыболовства, — сказал Шестаков.

Он пояснил, что законопроект, предусматривающий запрет на промысел для российских судов в водах архипелага, пока находится на рассмотрении и не принят. По словам главы ведомства, если ограничения все же будут введены, России придется пересмотреть действующее соглашение, что «тоже будет не очень хорошо» для Фарерских островов.

Ранее Шестаков сообщил, что Россия готова ограничить доступ в свои воды для норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не отменит запрет на промысел для двух российских компаний. По его словам, Осло нарушает соглашения о совместном управлении водными биоресурсами.