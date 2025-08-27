Россия анонсировала ответные меры против норвежских судов

Россия готова ограничить доступ в свои воды для норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не отменит запрет на промысел для двух российских компаний, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Осло нарушает соглашения о совместном управлении водными биоресурсами, передает пресс-служба ведомства.

В июле 2025 года Королевство Норвегия безосновательно ввело запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов, — говорится в сообщении.

Илья Шестаков добавил, что если Норвегия в течение месяца не изменит свою позицию, Россия закроет доступ к своей исключительной экономической зоне для норвежских судов, а распределение квот в Баренцевом и Норвежском морях будет вестись исходя из национальных интересов.

Ранее Норвегия развернула масштабную кампанию по сдерживанию распространения так называемой «русской» горбуши. За одно лето из северных рек страны выловили 154 тысячи особей. При этом расходы на борьбу превысили $7 млн (около 561 млн рублей). Мероприятия направлены на защиту местных популяций лосося, которым якобы угрожает инвазивный вид.