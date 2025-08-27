В Норвегии заявили о тройной опасности нашествия «русской» горбуши

Норвежские власти развернули масштабную кампанию по сдерживанию распространения так называемой «русской» горбуши, сообщает VG. За одно только лето этого года из северных рек страны извлекли 154 тысячи особей этой рыбы, а бюджетные расходы на «войну» с ней превысили $7 млн (около 561 млн рублей).
Инициатива направлена на защиту уникальных местных популяций лосося, которым, по данным источника, угрожает инвазивный вид. Норвежские специалисты подчеркивают, что розовая горбуша, являясь агрессивным и быстро размножающимся видом, представляет «серьезную опасность для биологического разнообразия региона».
Местные журналисты характеризуют горбушу как «врага с Востока», описывая ее мощные зубы и характерный горб на спине. Местные экологи также выражают свою обеспокоенность, заявляя, что этот вид вытесняет местного лосося из водоемов, служит переносчиком различных болезней и даже влияет на качество речной воды. Кампания приобрела такой масштаб, что к усилиям по борьбе с распространением горбуши присоединились и жители соседней Финляндии.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова сравнила с паранойей предлог, под которым власти Норвегии присоединились к санкциям ЕС. Речь идет об ограничениях в сфере рыболовства.