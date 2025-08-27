День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:43

В Норвегии заявили о тройной опасности нашествия «русской» горбуши

Власти Норвегии потратили более $7 млн на борьбу с горбушей из России

Фото: FLPA/Jack Perks/Global Look Press

Норвежские власти развернули масштабную кампанию по сдерживанию распространения так называемой «русской» горбуши, сообщает VG. За одно только лето этого года из северных рек страны извлекли 154 тысячи особей этой рыбы, а бюджетные расходы на «войну» с ней превысили $7 млн (около 561 млн рублей).

Инициатива направлена на защиту уникальных местных популяций лосося, которым, по данным источника, угрожает инвазивный вид. Норвежские специалисты подчеркивают, что розовая горбуша, являясь агрессивным и быстро размножающимся видом, представляет «серьезную опасность для биологического разнообразия региона».

Местные журналисты характеризуют горбушу как «врага с Востока», описывая ее мощные зубы и характерный горб на спине. Местные экологи также выражают свою обеспокоенность, заявляя, что этот вид вытесняет местного лосося из водоемов, служит переносчиком различных болезней и даже влияет на качество речной воды. Кампания приобрела такой масштаб, что к усилиям по борьбе с распространением горбуши присоединились и жители соседней Финляндии.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сравнила с паранойей предлог, под которым власти Норвегии присоединились к санкциям ЕС. Речь идет об ограничениях в сфере рыболовства.

Норвегия
рыба
горбуша
реки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
ChatGPT введет новую функцию из-за трагедии с подростком
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.