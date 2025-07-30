Предлог, под которым Норвегия присоединилась к европейским антироссийским санкциям в сфере рыболовства, граничит с паранойей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Осло обвинил российские рыболовные компании в соучастии разведывательным службам РФ.

Что касается предлога, который был использован норвежскими властями для очередных антироссийских мер, то иначе как проявлением паранойи его не назовешь, — сказала Захарова.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что жители Норвегии стали чаще болеть из-за сверхдоходов от продажи нефти, которые пополняют суверенный фонд благосостояния. По данным журналистов, норвежцы стали брать больничные чаще, чем несколько лет назад.

Прежде норвежский ветеран ООН Дэн-Вигго Бергтун заявил, что Норвегия превратилась в «королевство страха», зарабатывающее на украинском конфликте. По его мнению, власти заявляют о поддержке Украины, но на деле солидарны только с экспортными интересами, стратегиями НАТО и лояльностью США. Он указывает на то, что украинские власти запретили религиозные группы и проводят насильственную мобилизацию, однако об этом сторонники Киева не говорят.