Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 14:25

Захарова обвинила в паранойе власти Норвегии

Захарова назвала паранойей предлог для санкций Норвегии против России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Предлог, под которым Норвегия присоединилась к европейским антироссийским санкциям в сфере рыболовства, граничит с паранойей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Осло обвинил российские рыболовные компании в соучастии разведывательным службам РФ.

Что касается предлога, который был использован норвежскими властями для очередных антироссийских мер, то иначе как проявлением паранойи его не назовешь, — сказала Захарова.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что жители Норвегии стали чаще болеть из-за сверхдоходов от продажи нефти, которые пополняют суверенный фонд благосостояния. По данным журналистов, норвежцы стали брать больничные чаще, чем несколько лет назад.

Прежде норвежский ветеран ООН Дэн-Вигго Бергтун заявил, что Норвегия превратилась в «королевство страха», зарабатывающее на украинском конфликте. По его мнению, власти заявляют о поддержке Украины, но на деле солидарны только с экспортными интересами, стратегиями НАТО и лояльностью США. Он указывает на то, что украинские власти запретили религиозные группы и проводят насильственную мобилизацию, однако об этом сторонники Киева не говорят.

Россия
Мария Захарова
Норвегия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация раскрыла, повлияло ли землетрясение на авиасообщение на Камчатке
Рецепты домашних вин: вкусно и просто
4 мешка секс-игрушек: отчим годами домогался детей, заставил смотреть порно
Цунами «закрыло» российский аэропорт
Политолог объяснил, зачем Трампу нужен быстрый ответ Путина на «ультиматум»
Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах
Крупный петербургский интернет-провайдер стал жертвой хакеров
На Украине заявили, что Зеленский раздражает Трампа
Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов
Лунный календарь на август-2025
В России вырос спрос на отдых в монастырях
Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%
МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»
В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ
Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма
В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов
Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить
Дешевле, чем кажется: эти советы помогут сделать ремонт бюджетно и быстро
Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа
Во Франции объяснили, почему Украина стала «игрушкой НАТО»
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.