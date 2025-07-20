Норвегия превратилась в «королевство страха», зарабатывающее на украинском конфликте, заявил обозреватель Дэн-Вигго Бергтун, норвежский ветеран ООН, в статье для Steigan. По его мнению, власти заявляют о поддержке Украины, но на деле солидарны только с экспортными интересами, стратегиями НАТО и лояльностью США.

Люди боятся бомб, санкций, мобилизации, краха экономики и безопасности. И посреди этого страха находится Норвегия и зарабатывает на этом. Мы стали «королевством страха», — сказано в статье.

Автор указывает на то, что украинские власти запретили религиозные группы, политические партии, заставили молчать СМИ и проводят насильственную мобилизацию, однако об этом сторонники Киева не говорят. Он также обратил внимание на то, что НАТО и США в полной мере несут ответственность за конфликт.

Нам нужно поговорить о переговорах и прекращении огня. Мы должны подвергнуть сомнению прибыль и политику. Мы должны поставить людей выше рынка, — заключил эксперт.

Ранее издание сообщило, что российский лидер Владимир Путин в любой момент может усадить президента Украины Владимира Зеленского обратно за стол переговоров. По их словам, по сигналу главы РФ Киев может быть окружен, после чего он потерпит поражение за несколько недель.