Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 12:55

«Королевство страха»: Норвегию обвинили в попытках обогатиться на Украине

Steigan: Норвегия лицемерно поддерживает конфликт на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Норвегия превратилась в «королевство страха», зарабатывающее на украинском конфликте, заявил обозреватель Дэн-Вигго Бергтун, норвежский ветеран ООН, в статье для Steigan. По его мнению, власти заявляют о поддержке Украины, но на деле солидарны только с экспортными интересами, стратегиями НАТО и лояльностью США.

Люди боятся бомб, санкций, мобилизации, краха экономики и безопасности. И посреди этого страха находится Норвегия и зарабатывает на этом. Мы стали «королевством страха», — сказано в статье.

Автор указывает на то, что украинские власти запретили религиозные группы, политические партии, заставили молчать СМИ и проводят насильственную мобилизацию, однако об этом сторонники Киева не говорят. Он также обратил внимание на то, что НАТО и США в полной мере несут ответственность за конфликт.

Нам нужно поговорить о переговорах и прекращении огня. Мы должны подвергнуть сомнению прибыль и политику. Мы должны поставить людей выше рынка, — заключил эксперт.

Ранее издание сообщило, что российский лидер Владимир Путин в любой момент может усадить президента Украины Владимира Зеленского обратно за стол переговоров. По их словам, по сигналу главы РФ Киев может быть окружен, после чего он потерпит поражение за несколько недель.

США
Норвегия
политика
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ освободили Белую Гору: что известно, как идет наступление в зоне СВО
Путин раскрыл важность российского автопрома для суверенитета страны
Стало известно о гибели одного из лидеров ИГ
Источник раскрыл, где состоится очередной раунд переговоров РФ и Украины
Раскрыто, какие города могут перейти под контроль ВС РФ на новом фронте
Гигантские медузы заполонили Азовское море: опасно ли, что делать при ожоге
«В качестве исчадия ада»: Песков отметил тревожную тенденцию на Западе
Туристы со всего мира едут на остров Крит ради одного животного
Украинские уклонисты семь часов шли до границы, чтобы сдаться
Хинштейн примет участие в выборах губернатора Курской области
На видео попала квартира после атаки дрона на Зеленоград
«Набрался терпения»: представитель Росавиации рассказал об ожидании вылета
Российский посол рассказал о состоянии отношений Москвы и Бухареста
Во Франции объяснили, о чем говорит отказ США поддерживать новые санкции ЕС
Посол раскрыл, сколько Румыния потратила на помощь ВСУ
Пьяный капитан яхты взял на таран американский авианосец
Россия снизила поставки нефти в соседнюю страну
У студентов выманивают деньги под видом оплаты «приоритетного поступления»
Россиянам объяснили, что нужно делать при угрозе цунами
«Милитаристский экстаз»: Песков о нарастающей антироссийской риторике ЕС
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.