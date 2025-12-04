SHOT: рехабом «Антонов Pro» руководила дочь экс-главы Владимирской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что одним из руководителей элитного реабилитационного центра «Антонов Pro» могла быть Елена Власова, дочь первого губернатора Владимирской области. По данным источников, рехаб она создавала вместе с супругом Максимом Антоновым, который был задержан сегодня.

Как уточнил SHOT, Власова числилась в центре психологом и утверждала, что занимается коррекцией пищевых привычек и помогает подросткам с проблемным поведением. Антонов перед задержанием публично поддерживал владелицу подмосковного рехаба Анну Хоботову, обвиняемую в жестоком обращении с подростками. Он называл описанные методы не насилием, а формой «обучения» и «возвращения социальных навыков».

Ранее силовики обнаружили в «Антонов Pro» доказательства голодовок, а также зафиксировали свидетельства применения пыток. При этом Антонов сам боролся с наркозависимостью и неоднократно привлекался к ответственности за грабежи и сбыт наркотиков.

До этого Истринский городской суд арестовал Хоботову. В ее заведениях издевались над несовершеннолетними. Как полагает адвокат Вадим Багатурия, теперь Хоботовой может грозить до 20 лет лишения свободы.