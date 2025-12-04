Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Финансист оценил идею использования ЦФА для залога по ипотеке в России

Финансист Бархота назвал хорошей идеей использовать ЦФА для залога по ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Инициатива использовать цифровые финансовые активы с залоговым обеспечением в виде ипотеки является хорошей идеей, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Так он прокомментировал информацию, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который регулирует порядок выпуска ЦФА в качестве ипотечного залога. По его словам, это позволит застройщикам улучшить финансовые показатели и соблюдать сроки строительства.

В жилищном финансировании ЦФА могут быть полезны. В условиях высокой процентной ставки стоимость финансирования застройщиков ощутимо растет. Малейшие сдвиги по срокам сдачи жилья сильно влияют на финансово-хозяйственный цикл. Основной механизм жилищного финансирования осуществляется за счет средств покупателей. В случае внедрения использования ЦФА в качестве ипотечного залога застройщикам удастся улучшить финансовые показатели и точно идти по графику строительства. Если в такой истории базовым активом ЦФА будут квадратные метры, то покупатели не будут обманутыми дольщиками, — пояснил Бархота.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что при сдвиге сроков сдачи объекта более чем на два месяца дольщики могут расторгнуть договор с застройщиком и вернуть деньги. По его словам, при наличии эскроу-счета процедура проходит через банк, что обеспечивает безопасность для граждан.

