18 сентября 2025 в 17:40

Юрист ответил, как вернуть деньги за квартиру при срыве срока сдачи дома

Юрист Русяев: при сдвиге срока сдачи дома на два месяца можно вернуть деньги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При сдвиге сроков сдачи жилья более чем на два месяца дольщики могут расторгнуть договор с застройщиком и вернуть деньги, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев, комментируя заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о данном компаниям разрешении откладывать ввод жилья в эксплуатацию. По его словам, при наличии эскроу-счета процедура проходит через банк, что обеспечивает безопасность для граждан.

У дольщиков сохраняется несколько вариантов действий. Если задержка превышает два месяца, закон дает право расторгнуть договор и вернуть вложенные деньги. В случае эскроу-счета процедура проходит через банк, что снижает риски для граждан. Однако многие предпочитают дождаться сдачи дома, рассчитывая, что перенос сроков окажется незначительным и жилье все-таки будет получено. В таких случаях важно внимательно следить за официальной информацией о ходе строительства, проверять данные на порталах, где публикуется статус объектов, и фиксировать переписку с застройщиком, — объяснил Русяев.

Юрист пояснил, что формально права дольщиков остаются защищены законом, а договор долевого участия фиксирует сроки передачи объекта, и изменить их можно только через дополнительное соглашение. Кроме того, по его словам, деньги покупателей до ввода дома в эксплуатацию защищены: если строительство будет остановлено или застройщик окажется неплатежеспособным, банк вернет средства.

Поддержка предусмотрена и для тех, кто приобрел квартиру с помощью ипотеки. Если задержка делает выплаты по кредиту непосильными, можно воспользоваться механизмом ипотечных каникул. Закон позволяет взять паузу в выплатах при снижении дохода или наступлении сложных жизненных обстоятельств, и это может существенно снизить нагрузку на период ожидания. Кроме того, в случае серьезных проблем с застройщиком действует Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Он обеспечивает либо выплату компенсации, либо достройку объекта за счет бюджета и привлеченных средств, — заключил Русяев.

Ранее риелтор Ирина Зайцева заявила, что в России ожидается серьезный дефицит новостроек и рост цен на жилье. По ее словам, сейчас на рынке недвижимости наблюдается низкий спрос и высокая конкуренция среди застройщиков.

