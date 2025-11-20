Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 08:33

Стало известно, что обещал Киев за убийство российского офицера

Украина обещала $5 тыс. за убийство офицера Минобороны России

Киев обещал $5 тыс. (более 404 тыс. рублей) за убийство офицера Минобороны России, заявил сотрудникам ФСБ задержанный по этому делу житель ДНР. Он отметил, что оказался расходным материалом для украинских спецслужб.

Сразу была оговорена сумма, что за передачу посылки дальше мне будет выплачено $5 тыс., — сказал мужчина.

Ранее сотрудники ФСБ задержали готовившего покушение на офицера Министерства обороны России жителя ДНР. Мужчина действовал по заданию военной разведки Украины.

Позднее стало известно, что задержанный собирался подарить высокопоставленному российскому военному две упаковки пива. В ФСБ уточнили, что в напиток было подмешано боевое отравляющее вещество британского производства. Экспертиза показала, что речь идет о смеси высокотоксичных отравляющих веществ колхицин и третбутилбициклофосфат.

До этого сообщалось, что группа диверсантов по заданию украинских спецслужб могла планировать покушение на секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Предполагалось, что инцидент должен был произойти во время посещения им захоронения родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

