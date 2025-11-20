Российского офицера попытались убить с помощью британского пива Задержанный в ДНР агент Киева хотел отравить офицера МО РФ британским пивом

Житель Донецкой Народной Республики, задержанный за попытку покушения на высокопоставленного российского военного, собирался подарить ему две упаковки пива, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Там уточнили, что в напиток было подмешано боевое отравляющее вещество британского производства, передает РИА Новости.

Задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с применением боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ, — говорится в сообщении.

Установлено, что житель ДНР получил от украинских спецслужб две упаковки бутылок отравленного пива в ноябре. Экспертиза показала, что в напитке была смесь высокотоксичных отравляющих веществ колхицин и третбутилбициклофосфат. При употреблении данные вещества вызывают мучительную смерть в течение 20 минут.

Сотрудники ФСБ задержали готовившего покушение на офицера Министерства обороны России жителя ДНР в четверг, 20 ноября. Мужчина действовал по заданию военной разведки Украины.