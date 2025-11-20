Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 08:20

Российского офицера попытались убить с помощью британского пива

Задержанный в ДНР агент Киева хотел отравить офицера МО РФ британским пивом

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Донецкой Народной Республики, задержанный за попытку покушения на высокопоставленного российского военного, собирался подарить ему две упаковки пива, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Там уточнили, что в напиток было подмешано боевое отравляющее вещество британского производства, передает РИА Новости.

Задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с применением боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ, — говорится в сообщении.

Установлено, что житель ДНР получил от украинских спецслужб две упаковки бутылок отравленного пива в ноябре. Экспертиза показала, что в напитке была смесь высокотоксичных отравляющих веществ колхицин и третбутилбициклофосфат. При употреблении данные вещества вызывают мучительную смерть в течение 20 минут.

Сотрудники ФСБ задержали готовившего покушение на офицера Министерства обороны России жителя ДНР в четверг, 20 ноября. Мужчина действовал по заданию военной разведки Украины.

ДНР
ФСБ
задержания
покушения
отравления
яды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде придумали, как ускорить строительство дорог в регионах
Еще один полк в России получил наименование «гвардейский»
«Добьет изнутри»: Захарова предупредила о рисках вступления Украины в ЕС
Российская компания продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии
Россиянку отправят в колонию за госизмену
Гладков внезапно отменил все публичные мероприятия по Белгородской области
В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса
Олень рогами убил свою хозяйку
Здание администрации в российском городе хотели поджечь коктейлем Молотова
В Пулково подправили «мозги» иностранной технике
Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам
В Ростех назвали боеприпас, который уничтожает неуязвимые для дронов цели
Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию
В Японии опровергли один запрет для российских самолетов
«Опасные метастазы»: в СВР указали на подъем нацизма в Европе и на Украине
В Южной Корее военный подорвался на мине
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману
В ФСБ показали кадры задержания пытавшегося отравить офицера агента Киева
Известный футболист на BMW чуть не сбил двух женщин
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.