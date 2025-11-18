Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Знаете, что я поняла за годы завтраков для всей семьи? Что идеальное блюдо утра — это когда быстро, полезно и все довольны! Мой творожный омлет — именно такая находка. Он получается невероятно нежным, воздушным и сытным, но при этом готовится буквально за семь минут. Дети уплетают его за обе щеки, а я спокойна — белок и кальций в одной тарелке. Это тот случай, когда два простых продукта творят настоящую кулинарную магию, превращаясь в блюдо, достойное и будней, и выходных.

Вам понадобится: 4 яйца, 200 г творога, щепотка соли и немного масла для жарки. Разбейте яйца в миску, добавьте творог и соль. Теперь главный секрет — тщательно взбейте все вилкой или венчиком до однородной массы. Не блендером! Именно ручное взбивание дает ту самую идеальную текстуру. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, вылейте смесь и накройте крышкой. Готовьте на среднем огне 5–7 минут, пока верх не схватится. Не пересушивайте! Подавайте сразу, пока омлет нежный и горячий. По желанию можно добавить зелень или немного сыра, но и в базовом варианте он бесподобен!

