Врач объяснила, как избежать появления вшей у взрослых и детей

Регулярная стирка головных уборов и систематический осмотр волос помогут избежать педикулеза — распространенного паразитарного заболевания, связанного с заражением вшами, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, профилактика не требует сложных действий, но должна быть постоянной.

Профилактика педикулеза не требует сложных действий, однако она должна быть системной. Регулярный осмотр требуется проводить раз в одну или две недели при хорошем освещении. Тщательно проверьте голову, особенно зоны за ушами и на затылке. Используйте густой гребень для волос. В случае с детьми объясните, почему нельзя меняться шапками, кепками, заколками, наушниками и расческами. Регулярно мойте и стирайте головные уборы, постельное белье, полотенца при высокой температуре выше 60 °C, — пояснила Тен.

Также она посоветовала быть аккуратными в общественных местах: в бассейне плавать в шапочке, а в раздевалках и гардеробах не вешать одежду на крючок поверх чужих вещей. Кроме того, по словам специалиста, следует использовать профилактические средства.

Ранее паразитолог Эдуард Бартули заявил, что овощи и фрукты из магазинов рекомендуется мыть кипяченой водой. По его словам, это не только позволит очистить продукты от пыли и химикатов, но и исключит риски заражения паразитами.