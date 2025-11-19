Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов Паразитолог Бартули: магазинные овощи и фрукты нужно мыть кипяченой водой

Овощи и фрукты из магазинов рекомендуется мыть кипяченой водой, заявил Общественной Службе Новостей паразитолог Эдуард Бартули. Это позволит очистить продукты не только от пыли и химикатов, но и исключит риски заражения паразитами.

На поверхности фруктов и овощей могут быть лямблии, поэтому их надо промывать сначала проточной, а потом кипяченой водой. Я, например, фрукты с кожурой — те же лимоны, грейпфруты, апельсины, — мою с мылом. А, скажем, виноград стараюсь обдавать кипятком, — посоветовал Бартули.

Он предупредил, что употребление немытых овощей и фруктов чревато развитием лямблиоза. На это паразитарное заболевание могут указывать жидкий стул, кожные высыпания, повышенная температура и острые боли в животе, уточнил специалист.

Ранее врач-хирург Бэлла Бифова заявила, что мытье рук с мылом помогает устранить до 90% микробов. Она отметила, что это должно быть естественной привычкой каждого человека.