Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 15:15

Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов

Паразитолог Бартули: магазинные овощи и фрукты нужно мыть кипяченой водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Овощи и фрукты из магазинов рекомендуется мыть кипяченой водой, заявил Общественной Службе Новостей паразитолог Эдуард Бартули. Это позволит очистить продукты не только от пыли и химикатов, но и исключит риски заражения паразитами.

На поверхности фруктов и овощей могут быть лямблии, поэтому их надо промывать сначала проточной, а потом кипяченой водой. Я, например, фрукты с кожурой — те же лимоны, грейпфруты, апельсины, — мою с мылом. А, скажем, виноград стараюсь обдавать кипятком, — посоветовал Бартули.

Он предупредил, что употребление немытых овощей и фруктов чревато развитием лямблиоза. На это паразитарное заболевание могут указывать жидкий стул, кожные высыпания, повышенная температура и острые боли в животе, уточнил специалист.

Ранее врач-хирург Бэлла Бифова заявила, что мытье рук с мылом помогает устранить до 90% микробов. Она отметила, что это должно быть естественной привычкой каждого человека.

паразиты
продукты
здоровье
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учитель по балалайке стал подражателем известного в СССР маньяка
Тело подростка нашли в багажнике Tesla рэпера D4vd
Отдала награду Путина и шьет спальники для украинцев: как живет Агалакова
Минфин США нашел повод для новых санкций против России
Рюкзак против дрона и щедрый подарок от ВСУ: новости СВО на вечер 19 ноября
Врач посоветовала следить за уровнем витамина D
Участникам СВО продлят сроки аренды земельных участков
Куратор Музея Холокоста назвал долг компаний, поддержавших Гитлера
Бастрыкин «взял на карандаш» оставившего на улице сотню семей бизнесмена
Издевающимся над ребенком родителям «светит» срок
Международная конференция CITES CoP20 пройдет в Узбекистане
Обезглавили родных детей: родителям-убийцам грозит пожизненное
В Петербурге автомобили уходят под воду из-за прорыва трубы
Россиянину грозит пожизненное заключение за госизмену
Цивилева поразила публику платьем с погонами
Глава Роскосмоса раскрыл, как в 2026 году будут отбирать космонавтов
Депутаты Рады потребовали отчет от премьер-министра из-за дела Миндича
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
«Дай хоть швабру»: полковник раскрыл изъяны немецких Skyranger 35 для ВСУ
В Госдуме ответили, запретят ли YouTube в России
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.