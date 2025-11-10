Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук

Мытье рук с мылом помогает устранить до 90% микробов, рассказала «Газете.Ru» врач-хирург Бэлла Бифова. Она отметила, что это должно быть естественной привычкой каждого человека.

Именно через грязные руки чаще всего передаются возбудители кишечных, вирусных и паразитарных инфекций — от дизентерии и гепатита А до ОРВИ и коронавируса, — объяснила Бифова.

По словам врача, мытье рук значительно снижает количество инфекций и предотвращает заражения инфекциями контактно-бытовым путем. Она отметила, что на поверхности рук могут находиться миллионы микроорганизмов.

Ранее врач общей практики Елена Павлова рассказала, что поцелуи с домашними питомцами могут привести к развитию серьезных инфекционных заболеваний. По ее словам, важно воздерживаться от разрешения животным облизывать лицо в процессе взаимодействия с ними.