Россиян предупредили о серьезной опасности поцелуев с питомцами

Поцелуи с домашними питомцами могут привести к развитию серьезных инфекционных заболеваний, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, важно воздерживаться от разрешения животным облизывать лицо в процессе взаимодействия с ними.

Любовь к домашним питомцам может быть чрезмерной и выражаться в том, что животное постоянно будут тискать и целовать, но с точки зрения медицины это может повлечь определенные риски как для взрослых, так и для детей. Питомец для нас — это полноценный член семьи, источник радости и антистресс, но микробиом животных отличается от нашего. То, что является нормальной микрофлорой для кошки или собаки, может вызвать инфекционное заболевание у человека, — предупредила Павлова.

Она указала, что сальмонеллез и кампилобактериоз чаще всего встречаются у рептилий и птиц, но также могут поражать собак и кошек, особенно если те едят сырое мясо или охотятся на грызунов и птиц. По ее словам, также опасен пастереллез, а именно бактерии, обитающие в ротовой полости большинства кошек и собак. Она подчеркнула, что эти микроорганизмы, попадая к человеку через слюну, могут вызывать серьезные кожные инфекции, воспаление лимфоузлов и даже пневмонию.

Капноцитофага — еще одна бактерия, распространенная в слюне собак. У большинства людей она не вызовет проблем, но у лиц с ослабленным иммунитетом может привести к сепсису. Яйца гельминтов, в свою очередь, могут находиться на морде, шерсти, особенно после того, как животное вылизывалось, или на лапах после посещения лотка либо улицы. Поцелуй — прямой путь для их передачи. Стригущий лишай также является очень заразным заболеванием. Споры грибка находятся на шерсти и коже животного, даже если у него нет видимых признаков болезни, — добавила Павлова.

Врач подчеркнула, что риски для детей значительно выше из-за несформированной иммунной системы, которая только учится бороться с инфекциями. Специалист посоветовала просто гладить питомцев по спине и бокам, чесать за ушком, так как это доставляет им удовольствие и безопасно для человека. Также она напомнила, что важно мыть руки с мылом после каждого контакта с животным, особенно перед едой.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что цитрусовые могут помочь отучить кошку копать землю в горшках с домашними растениями. При этом он подчеркнул, что нельзя применять физическое насилие.