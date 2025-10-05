Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 14:24

Чистота без микробов: простые правила стирки, которые сохранят ваши полотенца безопасными

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неправильный уход за полотенцами может превратить их в источник бактерий и неприятных запахов даже после стирки. Влажная среда и органические частицы создают идеальные условия для размножения микроорганизмов. Соблюдение правил стирки и сушки позволяет поддерживать гигиеническую чистоту банных принадлежностей.

Температура стирки должна быть не ниже 60 градусов для уничтожения бактерий. Регулярность стирки — каждые 3-4 использования — предотвращает накопление микробов. Отказ от кондиционера который создает пленку и удерживает бактерии на волокнах. Полоскание с уксусом один раз в месяц дезинфицирует и удаляет остатки моющих средств. Полная сушка между использованиями исключает размножение микроорганизмов во влажной среде. Секрет чистоты заключается в раздельной стирке полотенец от другого белья и использовании качественных моющих средств. Регулярная замена старых полотенец на новые каждые 1-2 года помогает поддерживать гигиенические стандарты в доме.

Ранее сообщалось о способах избавиться от неприятного запаха из стиралки. Всего два шага избавят вас от проблемы без лишних затрат.

