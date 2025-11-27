День матери
Тренд на отказ от туалетной бумаги штурмует Европу и Японию

Европа и Япония отказываются от туалетной бумаги в пользу биде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Европе и Японии распространяется тренд на отказ от туалетной бумаги, пишет информационное агентство «Кулик». Люди переходят на использование умных унитазов, специализированных душевых систем и биде. Опрошенные медики объяснили изданию, какие преимущества они получают от использования современных альтернатив.

Специалисты отмечают, что в основе этого тренда лежит забота о здоровье. Использование воды для гигиены является более физиологичным и безопасным методом. Этот способ не травмирует нежную кожу, что критически важно для людей, страдающих от дерматитов, геморроя или повышенной чувствительности.

Это снижает риск воспалительных процессов и инфекций. Очищение струей воды считается более эффективным по сравнению с использованием бумаги, — отмечают врачи.

Россия только перенимает этот мировой опыт, но подобные технологии уже перестают быть предметом роскоши, превращаясь в необходимый атрибут комфортного и современного жилья. Отказ от туалетной бумаги в пользу умных унитазов и биде — это осознанный шаг для сохранения здоровья и экономии средств.

Ранее стало известно, что поцелуи могут быть полезны для предотвращения кариеса. Как рассказала стоматолог-терапевт Екатерина Денисова, во время поцелуев происходит усиление выработки слюны, которая содержит белки, такие как муцины и ферменты.

