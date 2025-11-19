Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что я люблю больше всего в воскресном утре? Это когда завтрак готовится буквально за несколько минут, но получается таким вкусным, что домочадцы сбегаются на аромат, не дожидаясь приглашения! Эти яблочно-манные лепешки — мое секретное оружие. Они напоминают одновременно и нежные сырники, и воздушные оладьи, но с приятной яблочной кислинкой и ванильной ноткой. Готовятся из того, что всегда есть под рукой, а исчезают со стола быстрее, чем я успеваю налить чай.

Вам понадобится: 1 стакан манки, 1 крупное яблоко, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, ванилин на кончике ножа и растительное масло для жарки. Яблоко натрите на мелкой терке прямо с кожурой. Смешайте с манкой, яйцом, сахаром и остальными сухими ингредиентами. Дайте постоять 10 минут — чтобы манка набухла. Тесто должно быть густым, как на оладьи. Разогрейте сковороду, налейте масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу со сметаной, медом или вареньем! Эти лепешки хороши и горячими, и холодными, но у нас они никогда не остывают.

