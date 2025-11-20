Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 08:27

Овечкин побил 10-летний рекорд НХЛ

Овечкин забил гол и помог «Вашингтону» победить «Эдмонтон»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/Global Look Press
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над командой «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в которой российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу. Встреча на домашней площадке столичной команды завершилась со счетом 7:4.

В составе победителей дубли оформили Райан Леонард и Том Уилсон. Российский форвард Овечкин отличился на седьмой минуте игры, белорусский хоккеист Алексей Протас забил на третьей минуте, а Энтони Бовилье увеличил счет на 47-й минуте.

Эта победа стала для «Вашингтона» третьей в пяти последних матчах лиги. Овечкин установил личное достижение, став первым за 10 лет хоккеистом в возрасте 40 лет, который сумел забивать в трех играх НХЛ подряд. На счету российского нападающего теперь 981 гол в лиге, из которых 904 шайбы были заброшены в регулярных чемпионатах, а 77 — в матчах плей-офф.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» установил новый рекорд НХЛ по количеству победных голов в домашних матчах, доведя этот показатель до 81 гола. Российский хоккеист делил первое место по данному достижению с чешским форвардом Яромиром Ягром, у которого было 80 таких шайб. Также Овечкин побил рекорд по голам на одной арене, забросив 442 шайбы на Capital One Arena и превзойдя результат канадца Горди Хоу, который отличился 441 раз на Olympia Stadium.

