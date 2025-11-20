ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману Военэкспет Марочко: более 80% техники ВСУ уничтожается под Красным Лиманом

Российские военные выводят из строя или уничтожают более 80% техники ВСУ, обеспечивающей снабжение по маршруту Славянск — Красный Лиман, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС. По его словам, эта ситуация сложилась из-за активного применения ударных беспилотников и артиллерии на этом участке. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Более 80% всех транспортных средств ВСУ, обеспечивающих снабжение украинских боевиков по этому маршруту, повреждаются или уничтожаются, — отметил Марочко.

Военэксперт добавил, что украинское командование вынуждено искать альтернативные пути доставки. Однако, подчеркнул он, географические и сезонные условия делают эти маршруты значительно более протяженными. Это увеличивает время доставки и не позволяет ВСУ полностью обеспечивать свои подразделения на передовой.

Ранее российские военные освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Операцию провели подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток», действовавшие на данном направлении.