Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 09:12

ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману

Военэкспет Марочко: более 80% техники ВСУ уничтожается под Красным Лиманом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские военные выводят из строя или уничтожают более 80% техники ВСУ, обеспечивающей снабжение по маршруту Славянск — Красный Лиман, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС. По его словам, эта ситуация сложилась из-за активного применения ударных беспилотников и артиллерии на этом участке. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Более 80% всех транспортных средств ВСУ, обеспечивающих снабжение украинских боевиков по этому маршруту, повреждаются или уничтожаются, — отметил Марочко.

Военэксперт добавил, что украинское командование вынуждено искать альтернативные пути доставки. Однако, подчеркнул он, географические и сезонные условия делают эти маршруты значительно более протяженными. Это увеличивает время доставки и не позволяет ВСУ полностью обеспечивать свои подразделения на передовой.

Ранее российские военные освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Операцию провели подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток», действовавшие на данном направлении.

ВСУ
Андрей Марочко
ВС РФ
Красный Лиман
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка задушила младенца, положила в сумку и спрятала в диван
В Совфеде придумали, как ускорить строительство дорог в регионах
Еще один полк в России получил наименование «гвардейский»
«Добьет изнутри»: Захарова предупредила о рисках вступления Украины в ЕС
Российская компания продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии
Россиянку отправят в колонию за госизмену
Гладков внезапно отменил все публичные мероприятия по Белгородской области
В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса
Олень рогами убил свою хозяйку
Здание администрации в российском городе хотели поджечь коктейлем Молотова
В Пулково подправили «мозги» иностранной технике
Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам
В Ростех назвали боеприпас, который уничтожает неуязвимые для дронов цели
Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию
В Японии опровергли один запрет для российских самолетов
«Опасные метастазы»: в СВР указали на подъем нацизма в Европе и на Украине
В Южной Корее военный подорвался на мине
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману
В ФСБ показали кадры задержания пытавшегося отравить офицера агента Киева
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.