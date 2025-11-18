Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 20:45

«Трактор» потерпел фиаско после ухода тренера Гру

«Трактор» уступил «Металлургу» после ухода тренера Гру

Вратарь Илья Набоков («Металлург») и Владимир Жарков («Трактор») Вратарь Илья Набоков («Металлург») и Владимир Жарков («Трактор») Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

«Трактор» проиграл «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:4. На сайте лиги отмечается, что 17 ноября команду покинул главный тренер Бенуа Гру.

Встреча соперников состоялась в Челябинске на «Арене „Трактор“ имени Валерия Белоусова». Победу «Металлургу» обеспечили Роман Канцеров, Руслан Исхаков, Александр Сиряцкий и Валерий Орехов. Три очка «Трактору» принесли Михаил Григоренко, Григорий Дронов и Джош Ливо.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал неожиданной отставку Алексея Кудашова из «Динамо». По его мнению, это решение было принято вопреки спортивным результатам команды. По информации «Спорт-Экспресса», Кудашова отправили в отставку 16 ноября. Тренер подтвердил эту информацию в разговоре с «Матч ТВ». Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов.

До этого астанинский хоккейный клуб «Барыс» одержал крупную победу над ярославским «Локомотивом» в гостевом матче. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу казахстанской команды.

трактор
Металлург
хоккей
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз признал острый дефицит тротила
Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном
Группу украинцев депортировали на родину из США
Радиация, ИГ, дружба с РФ: как киргизская «Альфа» предотвратила «Чернобыль»
Неизвестные в Тюмени устроили стрельбу
В Раде раскрыли новые детали дела о коррупции в энергетике на Украине
В небе над Британией появились «съедобные» созвездия
Бывшего вице-премьера Украины арестовали по скандальному делу Миндича
Митрополит сообщил о тысячах бойцов, прошедших обряд крещения в зоне СВО
Разведчики уничтожили квадроцикл ВСУ под Красноармейском одним ударом
Стас Пьеха раскрыл, какая девушка могла бы его покорить
В Госдуме назвали условия выплаты 13-й зарплаты
Младенца нашли живым в сливном бачке унитаза
Суд взыскал 13 млн рублей с Деревянко
Евродепутат призвал ЕС договариваться с Россией
Аргентину призвали дистанцироваться от политизации Украиной темы детей
Собянин сообщил о четвертом за сутки беспилотнике, атаковавшем Москву
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.