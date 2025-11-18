«Трактор» потерпел фиаско после ухода тренера Гру

«Трактор» проиграл «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:4. На сайте лиги отмечается, что 17 ноября команду покинул главный тренер Бенуа Гру.

Встреча соперников состоялась в Челябинске на «Арене „Трактор“ имени Валерия Белоусова». Победу «Металлургу» обеспечили Роман Канцеров, Руслан Исхаков, Александр Сиряцкий и Валерий Орехов. Три очка «Трактору» принесли Михаил Григоренко, Григорий Дронов и Джош Ливо.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал неожиданной отставку Алексея Кудашова из «Динамо». По его мнению, это решение было принято вопреки спортивным результатам команды. По информации «Спорт-Экспресса», Кудашова отправили в отставку 16 ноября. Тренер подтвердил эту информацию в разговоре с «Матч ТВ». Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов.

До этого астанинский хоккейный клуб «Барыс» одержал крупную победу над ярославским «Локомотивом» в гостевом матче. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу казахстанской команды.