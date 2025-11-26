Олимпийский чемпион присоединился к «Трактору»

Российский хоккеист Сергей Зубов вошел в тренерский штаб челябинского «Трактора», сообщили в пресс-службе клуба. Он будет работать помощником исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Одними из важнейших компонентов, которые «Трактору» нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы, — говорится в сообщении.

Зубову 55 лет. С 2024 по 2025 год он руководил «Сочи». Прежде работал в тренерском штабе СКА и молодежной сборной России, готовившей команду к чемпионату мира 2022 года. В карьере игрока дважды выиграл Кубок Стэнли и стал олимпийским чемпионом 1992 года. Также занимал тренерские посты в СКА и рижском «Динамо».

Ранее олимпийские чемпионы Алексей Ковалев и Игорь Кравчук покинули тренерский штаб хоккейного клуба «Спартак». Внутри команды их поблагодарили за проделанную работу, а также сообщили о переводе старшего тренера молодежной команды Олега Кваши в основную группу после победы в Кубке Харламова. О причинах ухода не уточняется.