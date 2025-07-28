Один из самых дорогих игроков КХЛ перешел в «Металлург» «Металлург» подписал контракт с хоккеистом Владимиром Ткачевым

Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Соглашение с форвардом рассчитано сроком на два года.

Такой игрок усилит любую команду, и мы не исключение. Мы рады, что нам удалось заполучить одного из самых мастеровитых хоккеистов во всей КХЛ, — сказал спортивный директор ХК Евгений Бирюков.

В прошлом сезоне форвард пропустил большую часть игр из-за травмы, однако провел 17 матчей за «Авангард», в которых заработал 15 (4+11) очков. Он был бы самым высокооплачиваемым игроком КХЛ в сезоне 2025/26. Его зарплата оценивалась в 120 млн рублей в год.

Помимо этого, Ткачев играл в Северной Америке. 10 лет назад он выступал один сезон за канадский «Монктон Уайлдкэтс». Кроме того, сезон 2021/22 он провел в «Онтарио Рейн» (AHL). После этого хоккеист вернулся на родину и продолжил карьеру в «Авангарде».

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин планирует вернуться в Россию и выступать в КХЛ. Отмечалось, что форвард хочет жить только в Москве, а потянуть его зарплату могут только два клуба — ЦСКА и «Динамо». Его годовая зарплата в НХЛ составляет $11,6 млн (904,3 млн рублей).