В Японии опровергли один запрет для российских самолетов Посольство Японии: Токио не закрывал небо страны для авиакомпаний из России

Власти Японии не запрещали российским авиакомпаниям пролетать через свое воздушное пространство, заявил в беседе с РИА Новости источник в посольстве Японии в РФ. В то же время, по его словам, прогнозировать сроки возобновления прямых рейсов пока затруднительно.

Правительство Японии не вводило антироссийских санкций, которые запрещали бы российским авиакомпаниям выполнять рейсы или пролетать через воздушное пространство Японии, — уточнил собеседник агентства.

В авиакомпании Japan Airlines в свою очередь рассказали, что возобновление прямых рейсов между Японией и Россией будет рассмотрено только в том случае, если для восстановления будут созданы «надлежащие условия». При этом российские дипломаты отметили, что в Японии есть запрос на возобновление прямых авиарейсов, и Москва готова к диалогу.

Ранее стало известно, что Минтранс РФ готовится открыть аэропорты южной и центральной частей страны, которые не работали с 2022 года. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.