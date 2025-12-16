Новый год-2026
16 декабря 2025 в 11:36

Знакомая рассказала об ученике, устроившем резню в школе Подмосковья

NEWS.ru: устроивший резню в школе Одинцова оскорблял детей из-за национальности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подросток, напавший с ножом на Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, часто оскорблял детей по национальному признаку, заявила NEWS.ru ученица данного образовательного учреждения. Кроме того, по ее словам, школьник регулярно конфликтовал с педагогами.

Я заболела и не пошла сегодня в школу. Этот мальчик из параллельного класса. Всегда был очень странным, оскорблял ребят не славянской внешности. Угрожал учителям. Вчера он со своими друзьями устроил погром в электричке МЦД-1, — поделилась ученица.

Ранее сообщалось, что на футболке 15-летнего подростка, напавшего с ножом на Успенскую среднюю общеобразовательную школу, была надпись на английском языке. Утверждается, что на белой футболке черными буквами было написано «No Lives Matter», что переводится как «Ничьи жизни не важны».

До этого стало известно, что в Подмосковье завели уголовное дело об убийстве и покушении после нападения школьника с ножом в школе Одинцовского округа. В результате происшествия один ученик погиб, другой получил ранения, а также пострадал охранник.

школы
нападения
Подмосковье
ученики
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
