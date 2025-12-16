Знакомая рассказала об ученике, устроившем резню в школе Подмосковья

Подросток, напавший с ножом на Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, часто оскорблял детей по национальному признаку, заявила NEWS.ru ученица данного образовательного учреждения. Кроме того, по ее словам, школьник регулярно конфликтовал с педагогами.

Я заболела и не пошла сегодня в школу. Этот мальчик из параллельного класса. Всегда был очень странным, оскорблял ребят не славянской внешности. Угрожал учителям. Вчера он со своими друзьями устроил погром в электричке МЦД-1, — поделилась ученица.

Ранее сообщалось, что на футболке 15-летнего подростка, напавшего с ножом на Успенскую среднюю общеобразовательную школу, была надпись на английском языке. Утверждается, что на белой футболке черными буквами было написано «No Lives Matter», что переводится как «Ничьи жизни не важны».

До этого стало известно, что в Подмосковье завели уголовное дело об убийстве и покушении после нападения школьника с ножом в школе Одинцовского округа. В результате происшествия один ученик погиб, другой получил ранения, а также пострадал охранник.