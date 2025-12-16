Райкин рассказал, как театр «Сатирикон» стал бездомным

Реконструкция здания «Сатирикона», изначально задуманная как ремонт на пару лет, превратилась в многолетнюю проблему, заявил художественный руководитель театра Константин Райкин в интервью «Коммерсанту». Он подчеркнул, что театр уже десять лет находится в «состоянии бездомности», хотя продолжает ставить спектакли и оставаться репертуарным.

Неудобства, которые мы испытывали в старом здании, так как это был бывший кинотеатр, — ерунда по сравнению с проблемами, с которыми мы в итоге столкнулись, — отметил Райкин.

По словам худрука, ситуацию осложнило то, что реконструкция ведется в формате инвестиционного, а не государственного строительства. Одной из ключевых проблем «Сатирикона» худрук назвал отсутствие постоянной площадки. Райкин образно отметил, что почти 30 лет театр жил в собственном здании, а затем труппу будто внезапно «сбросили с лайнера на плоты и шлюпки».

Райкин выразил надежду, что ответственные за культурную сферу смогут содействовать завершению ремонта, и труппа театра сможет вернуться в свое здание.

