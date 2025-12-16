Мошенники попались после аферы почти на 20 млн рублей

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе столичного МВД. По информации ведомства, их действия нанесли ущерб более чем на 19,5 млн рублей.

Злоумышленники в течение двух лет, используя SIP-телефонию и информационно-телекоммуникационные технологии, распространяли заведомо ложную информацию о реализации металлопродукции, строительных материалов и электрооборудования, не имея намерений и реальной возможности предоставлять заявленные к продаже товары, — сказано в сообщении.

Мошенники заключали с жертвами договоры от имени подставных компаний и получали предоплату. После этого они прекращали общение, а клиенты не получали ни товара, ни своих денег назад.

Всех пятерых задержали в Нижнем Новгороде сотрудники полиции по борьбе с экономическими преступлениями. На данный момент установлен 51 случай обмана со стороны этой группы.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Суд отправил организатора под домашний арест, а его сообщникам запретил покидать место жительства.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества, которые связаны с попытками получить доступ к аккаунтам пользователей в мессенджере Telegram при помощи социальной инженерии. Аферисты снова начали звонить от имени служб доставки, банков или популярных сервисов.