Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 11:35

Мошенники попались после аферы почти на 20 млн рублей

МВД Москвы: задержаны пятеро подозреваемых в мошенничестве на 19,5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе столичного МВД. По информации ведомства, их действия нанесли ущерб более чем на 19,5 млн рублей.

Злоумышленники в течение двух лет, используя SIP-телефонию и информационно-телекоммуникационные технологии, распространяли заведомо ложную информацию о реализации металлопродукции, строительных материалов и электрооборудования, не имея намерений и реальной возможности предоставлять заявленные к продаже товары, — сказано в сообщении.

Мошенники заключали с жертвами договоры от имени подставных компаний и получали предоплату. После этого они прекращали общение, а клиенты не получали ни товара, ни своих денег назад.

Всех пятерых задержали в Нижнем Новгороде сотрудники полиции по борьбе с экономическими преступлениями. На данный момент установлен 51 случай обмана со стороны этой группы.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Суд отправил организатора под домашний арест, а его сообщникам запретил покидать место жительства.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества, которые связаны с попытками получить доступ к аккаунтам пользователей в мессенджере Telegram при помощи социальной инженерии. Аферисты снова начали звонить от имени служб доставки, банков или популярных сервисов.

Россия
МВД
мошенники
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Юрист высказался, кто ответственен за трагедию в школе в Одинцово
Лавров раскрыл одно обещание США о будущем Украины
«Полиция, допрос, подписи»: тренера «Зенита» и его жену задержали в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.