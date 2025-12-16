Власти поставили предел долгам по микрокредитам

Госдума приняла закон, который с 1 апреля 2026 года снижает максимальную переплату по микрозаймам. Для краткосрочных потребительских кредитов МФО она уменьшится с 130% до 100% — с учетом процентов, штрафов, пеней и любых дополнительных платежей. Заседание транслируется на сайте нижнего парламента.

Микрофинансовым организациям запретят выдавать займы с полной стоимостью выше 200% годовых клиентам, у которых уже есть два непогашенных кредита с такой же высокой ставкой. Этот этап продлится до 1 апреля 2027 года. Чтобы проверить долги заемщика, МФО обяжут запрашивать данные во всех квалифицированных бюро кредитных историй — сейчас их четыре.

С 1 апреля 2027 года вступит в силу следующий этап: человеку разрешат иметь только один «дорогой» заем с полной стоимостью выше 100% годовых. Оформить новый такой кредит можно будет только спустя три дня после погашения предыдущего — вводится так называемый период охлаждения.

Кроме того, закон увеличивает максимальную сумму займа для бизнеса. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получать в МФО до 15 млн рублей вместо прежних 5 млн. Эта норма начнет действовать сразу после официального опубликования закона.

Ранее депутаты подготовили законопроект, запрещающий банкам передавать долги граждан коллекторам, если просрочка превышает 60 дней. В течение этих двух месяцев долг может быть передан коллекторам только с прямого согласия самого должника.