Плюс 10% к цене: какие скрытые платежи ждут покупателей новостройки

Приобретая квартиру в строящемся доме, покупатели не всегда в полной мере осознают структуру ее стоимости. Опрошенные эксперты рассказали, какие скрытые платежи могут быть заложены в эту цену. За что чаще всего переплачивают россияне, оформляя ипотеку, и как можно сэкономить, обращаясь к услугам агентств недвижимости, — в материале NEWS.ru.

Как неочевидные платежи могут увеличить стоимость жилья

При покупке квартиры в новостройке многие сосредотачиваются на цене за квадратный метр, упуская из виду сопутствующие расходы, указывают эксперты. На практике же чистая стоимость жилья может вырасти на 3–5%, а при определенных обстоятельствах и больше, отмечает в разговоре с NEWS.ru. директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина, считает, что фактически цена квартиры при покупке не за наличные из-за различного рода комиссий и платежей может вырасти на 5--10%.

В большинстве случаев, приобретая квартиру в новостройке, покупатель не платит вознаграждение риелтору, поскольку оно включено в операционные затраты застройщика по реализации своих квартир. В случае покупки без риелтора застройщик выплачивает вознаграждение своему отделу продаж, покупатель от этого ничего не выигрывает, добавила она.

Какие обязательные платежи при покупке новостройки

С 1 января 2025 года госпошлина за регистрацию права собственности для физлиц выросла вдвое — с 2 до 4 тысяч рублей для квартир с кадастровой стоимостью до 20 млн, напоминает Тумин. «Если берете ипотеку, добавляется оценка недвижимости — еще 3–6 тысяч рублей. Страхование квартиры обязательно по закону и обходится примерно в 0,2–0,3% от ее стоимости ежегодно», — уточняет эксперт.

Страхование жизни формально добровольное, но его отсутствие увеличит процентную ставку по кредиту на 0,5–2 процентных пункта (п.п.). В среднем полис обходится в 1–1,5% от суммы кредита в год.

По словам Тумина, банковские комиссии за выдачу ипотеки колеблются в районе 1–1,5% от займа, хотя многие кредитные организации сейчас от них отказываются в пользу прямого включения в ставку.

Какие платежи остаются неочевидными для покупателя

Оформление сделки у нотариуса обойдется в среднем в 30–40 тысяч рублей, поясняют эксперты. Эта услуга не всегда необходима — только при продаже долей недвижимости или участии в сделке несовершеннолетних.

Как отмечает в беседе с NEWS.ru член комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов, брокер по новостройкам Олеся Белоглазова, покупателю также предстоит оплатить электронную регистрацию права собственности, которая стоит от 2,5 до 8 тысяч рублей.

«Хотя формально она не является обязательной, на практике почти все застройщики проводят сделки исключительно через электронную регистрацию, — говорит эксперт. — Лишь единичные компании берут эти расходы на себя, делая процедуру бесплатной для покупателя».

При покупке новостройки застройщик обычно оплачивает услуги риелтора, поэтому для покупателя они бесплатны. Однако если вы нанимаете агента самостоятельно для поиска и сопровождения, рассчитывайте на 2–4% от стоимости квартиры, предупреждает Тумин.

По его словам, покупателя может ожидать еще один «сюрприз»: в новостройках фактическая площадь квартиры может отличаться от проектной. Если метраж больше, придется доплатить по цене за квадратный метр, указанной в договоре.

При каких условиях придется переплатить

Минимум комиссий при приобретении квартиры возможен без привлечения кредитных средств и рассрочек, поясняет Дыдалина.

«Совсем другое дело покупка квартиры в кредит, когда застройщики вынуждены закладывать в стоимость банковскую комиссию, плюс покупатель несет затраты на страхование залогового объекта», — рассуждает она.

Если вы покупаете квартиру за наличные, эксперты рекомендуют рассчитывать на дополнительные 50–100 тысяч рублей сверх объявленной цены — это госпошлина, возможные нотариальные расходы и мелкие платежи.

Если планируете взять ипотеку, то в этом случае картина серьезнее: к основной сумме добавляется 2–3% на обязательные страховки, оценку и банковские услуги. За 20–30 лет кредита на страхование уйдет еще несколько сотен тысяч рублей. В итоге реальная переплата составит 3–5% от стоимости жилья без учета процентов по ипотеке.

Тумин советует внимательно читать договор долевого участия, уточнять все возможные доплаты у застройщика и закладывать резерв как минимум в 5% от цены квартиры. Таким образом можно избежать неприятных сюрпризов на финише сделки.

По оценкам президента Международного союза судебных экспертов Николая Кандикудрякова-Тигранна, при покупке квартиры стоимостью 15 млн, дополнительные расходы могут составить до 800 тысяч рублей.

