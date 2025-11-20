Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 09:06

В ФСБ показали кадры задержания пытавшегося отравить офицера агента Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись задержания агента, который по заданию Киева планировал отравить высокопоставленного офицера Министерства обороны. На кадрах показано, как подозреваемый извлекает бутылки из тайника, затем перевозит их на автомобиле в город для передачи военнослужащему, передает РИА Новости.

В этот момент сотрудники ФСБ задерживают подозреваемого. Мужчину скрутили во дворе одного из домов. Также на запись попал допрос арестованного.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Донецкой Народной Республики, готовившего убийство офицера Минобороны РФ по заданию украинской военной разведки. В ноябре он получил две пивные бутылки британского производства, предназначенные для передачи жертве. Напиток содержал смесь высокотоксичных веществ — колхицина и третбутилбициклофосфата, также произведенных в Великобритании. Употребление этой смеси вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. При обыске у задержанного также обнаружили взрывчатые вещества, доставленные на территорию ДНР с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее представитель Федеральной службы безопасности говорил, что украинские спецслужбы создают поддельные аккаунты в мессенджере Telegram для вовлечения граждан России в диверсионную деятельность. По его информации, для придания правдоподобности такие аккаунты наполняют фотографиями и видеоматериалами, сгенерированными с применением технологий искусственного интеллекта.

ФСБ
шпионы
отравления
задержания
