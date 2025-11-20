В ФСБ рассказали, как Украина пытается вовлечь россиян в диверсии

Украинские спецслужбы создают фейковые аккаунты в Telegram для вовлечения россиян в диверсии, заявил сотрудник ФСБ. По его словам, которые приводит ТАСС, для придания реалистичности туда добавляются фотографии и видео, созданные с помощью ИИ. Он уточнил, что такие аккаунты могут попадать в поле зрения гражданского населения и военных.

Они (украинские спецслужбы. — NEWS.ru) вводят указанные аккаунты в поле зрения гражданского населения с целью склонения к осуществлению диверсионно-террористической деятельности, — рассказал сотрудник ФСБ.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово задержан 16-летний школьник, который по указанию украинских мошенников собирался поджечь кинотеатр «Юность». Отмечается, что злоумышленники представились подростку сотрудниками спецслужб и вынудили его выполнять указания.

До этого стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело против подростка, который поджег релейный шкаф на станции Одинцово. Как меру пресечения ему избрали домашний арест. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.