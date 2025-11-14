СК возбудил уголовное дело против подростка за поджог в Одинцово

СК возбудил уголовное дело против подростка за поджог в Одинцово

Следственный комитет возбудил уголовное дело против подростка, который поджег релейный шкаф на станции Одинцово, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Как меру пресечения ему избрали домашний арест. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России предъявлено обвинение 16-летнему жителю Московской области, — говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщили, что подросток из Московской области согласился совершить теракт на железной дороге за денежное вознаграждение. 16-летий юноша поджег релейный шкаф на станции Одинцово.

До этого стало известно, что неизвестные, выдававшие себя за правоохранителей, запугали 16-летнего подростка и заставили его совершить поджог в кинозале «Авиапарка». Злоумышленники убедили юношу, что он якобы нарушил закон, и затем полностью контролировали его действия. Инцидент произошел во время вечернего сеанса. Нарушителя оперативно задержали охранники и передали подоспевшим полицейским.