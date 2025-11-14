Подросток согласился устроить теракт за деньги В Подмосковье подростка задержали за поджог релейного шкафа

Подросток из Московской области согласился совершить теракт на железной дороге за денежное вознаграждение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В частности, 16-летний юноша поджег релейный шкаф на станции Одинцово. Несовершеннолетнему уже предъявили обвинение, передает ТАСС.

Подросток согласился, прибыл на 25-й км железнодорожной станции Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги в Московской области и совершил поджог релейного шкафа, обеспечивающего работу железнодорожного транспорта, — отметили в ведомстве.

Ранее суд приговорил жителя Ростовской области Романа Девицына к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге, по которой должен был пройти состав с военной техникой. Мужчина планировал поджечь релейный шкаф.

До этого в Донецке сотрудники ФСБ задержали женщину за передачу СБУ данных о машинах госслужащих. Местную жительницу завербовали через мессенджер Telegram. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.