17 октября 2025 в 12:46

Россиянина осудили на внушительный срок за попытку диверсии на ж/д

В Ростовской области мужчине дали 14 лет за попытку диверсии на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд приговорил жителя Ростовской области Романа Девицына к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге, по которой должен был пройти состав с военной техникой, заявили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону. Мужчина планировал поджечь релейный шкаф.

Девицын, располагая сведениями о прохождении железнодорожного состава с военной техникой и горюче-смазочными материалами, транспортируемыми Минобороны РФ для нужд ВС РФ в зоне СВО, планировал осуществить поджог релейного шкафа, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что подсудимый действовал по заданию украинских спецслужб. Довести дело до конца он не смог, поскольку был задержан силовиками. Расследование велось в рамках уголовного дела по статьям о покушении на преступление и диверсии.

Ранее в Донецке сотрудники ФСБ задержали женщину за передачу СБУ данных о машинах госслужащих. Местную жительницу завербовали через мессенджер Telegram. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

