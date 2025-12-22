Новый год-2026
22 декабря 2025 в 09:39

Readovka: целью диверсантов на юге Москвы мог стать офицер ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Telegram-канал Readovka сообщил, что потенциальной целью диверсантов, заложивших СВУ в Kia Sorento на юге Москвы, мог оказаться 56-летний генерал-лейтенант Вооруженных сил России. Согласно сведениям канала, военный имеет множество государственных наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Readovka пишет, что мужчина также принимал участие в осетино-ингушском конфликте и воевал в Сирии. Readovka отмечает, что медики продолжают бороться за его жизнь.

Ранее сообщалось, что мужчина, пострадавший в результате взрыва автомобиля во дворе жилого дома в Москве, получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. Кроме того, врачи диагностировали несколько закрытых переломов и перелом лицевой кости. По данным источника, детонация произошла, когда водитель нажал на тормоз.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Место происшествия осматривают следователи и криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. По словам очевидцев, инцидент произошел 22 декабря около семи часов утра, переднюю часть авто разнесло взрывом.

