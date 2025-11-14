В прокуратуре раскрыли, как подростка заставили поджечь московский ТЦ Мошенники под видом силовиков заставили подростка устроить поджог в столичном ТЦ

Неизвестные, выдававшие себя за правоохранителей, запугали 16-летнего подростка и заставили его совершить поджог в кинозале торгового центра на севере Москвы, сообщили в прокуратуре. Злоумышленники убедили юношу, что он якобы нарушил закон, и затем полностью контролировали его действия.

16-летний юноша рассказал обстоятельства поджога в кинозале в ТЦ на севере Москвы. Он показал, что после знакомства в социальной сети с девушкой и направления ей своей геолокации для выбора места встречи, с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним, — говорится в сообщении.

Далее злоумышленники держали юношу на постоянной связи и давали ему указания. Он, находясь под давлением, провел «обыск» дома по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести средства.

Ранее сообщалось, что подросток принес в зрительный зал кинотеатра в московском торговом центре «Авиапарк» канистру с бензином и осуществил поджог. Инцидент произошел во время вечернего сеанса. Нарушителя оперативно задержали охранники и передали подоспевшим полицейским. Зрители эвакуировались из залов самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.