Подросток с канистрой бензина поджег кинотеатр в Москве SHOT: подросток попытался поджечь кинозал в ТЦ «Авиапарк» в Москве

Подросток принес в зрительный зал кинотеатра в московском торговом центре «Авиапарк» канистру с бензином и осуществил поджог, передает Telegram-канал SHOT. В материале говорится, что инцидент произошел во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник».

Нарушителя оперативно задержали охранники и передали подоспевшим полицейским. Зрители эвакуировались из залов самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся ангар на улице Энергетиков. Пострадавших нет. В ангаре размером 12×30 метров произошло горение по всей площади. Спасателям потребовалось больше часа, чтобы потушить пламя. Всего в ликвидации приняли участие 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

До этого пожар в жилой квартире на улице Ломоносова в Екатеринбурге был ликвидирован без человеческих жертв. Возгорание домашнего имущества на площади 40 квадратных метров было устранено силами 22 пожарных при участии восьми единиц специальной техники за 35 минут.

Тем временем в селе Малореченском под Алуштой произошел пожар, при котором погиб 15-летний подросток. По предварительной версии, возгорание началось на кухне из-за неисправности отопительного оборудования или замыкания электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело.