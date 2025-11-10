В Петербурге ночью загорелся ангар

В Санкт-Петербурге ночью загорелся ангар на улице Энергетиков, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу. Пострадавших нет.

Сообщается, что информация о возгорании поступила около двух часов ночи. В ангаре размером 12х30 метров произошло горение по всей площади.

Спасателям потребовалось больше часа, чтобы потушить пламя. Всего в ликвидации приняли участие 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

