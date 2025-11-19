Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 11:54

В Подмосковье задержан подросток, готовивший поджог кинотеатра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В подмосковном Одинцово задержан 16-летний школьник, который по указанию украинских мошенников собирался поджечь кинотеатр «Юность», сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, злоумышленники представились подростку сотрудниками спецслужб и вынудили его выполнять указания.

Сначала он поджег военторг на Можайском шоссе, ущерб от пожара оценивается в 35 млн рублей, затем — релейный шкаф. Следующей целью, по их плану, стал кинотеатр «Юность» в Подмосковье, где поджог должен был произойти во время показа детского фильма «Яга на нашу голову».

Оперативники ФСБ задержали юношу по пути к месту предполагаемого преступления, он нес канистру с бензином. Возбуждено дело о теракте, и он помещен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело против подростка, который поджег релейный шкаф на станции Одинцово. Как меру пресечения ему избрали домашний арест. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. До этого в СК сообщили, что подросток из Московской области согласился совершить теракт на железной дороге за денежное вознаграждение.

