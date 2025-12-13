Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 17:03

Эстонский депутат сделал важный шаг в борьбе с русофобией

Депутат Ларченко покинул Eesti 200 из-за курса русофобии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутат Нарвского городского собрания Эстонии Лерченко объявил о своем уходе из партии Eesti 200 из-за курса русофобии, сообщает телерадиокомпания ERR. Он осудил намерение политического объединения вытеснить русский язык.

Меня не устраивает, скажем так, определенный фон, который мы все чаще видим. Это постоянное вытеснение всего русского языка из информационного пространства. <…> Мой выход из партии обусловлен тем, что я больше не вижу вариантов сделать в Eesti 200 что-то по-другому, — отметил Лерченко.

Депутат выступил за доступность информационного пространства для всех жителей Эстонии. Он также отметил, что русский язык пытаются ограничить в публичной сфере.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос надгробий с могил советских воинов в Эстонии является актом кощунственного надругательства над памятью павших. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство осуждает продолжающийся в европейской стране «государственный вандализм» и напоминает об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений.

Эстония
депутаты
партии
русофобы
